Cairo Montenotte, consegna sacchetti raccolta differenziata a domicilio

Per quest'anno nuova modalità di consegna sacchetti a Cairo Montenotte.

La ditta Ideal Service Servizi Ambientali informa gli utenti che, nel rispetto delle prescrizioni per il contenimento dell’emergenza Covid-19, non saranno organizzate le giornate di distribuzione della fornitura annuale di sacchetti per il 2020/2021.

Da lunedì 15 giugno a sabato 11 luglio si potrà prenotare la consegna a domicilio dei sacchetti, chiamando, alle ore 8.30 alle 12.30 i numeri: 3409611698, 3403657168 o 3471271348.