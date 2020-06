Finale, accertate le prime entrate per violazioni al codice della strada: sono oltre 200mila euro

Ammonta a 206mila euro la cifra accertata come entrata dal comando di Polizia Locale di Finale riguardo alle sanzioni elevate per le violazioni al codice della strada sulle strade di competenza comunale. Somma riferita all'esercizio 2020 fino al 27 maggio scorso.

Tra queste, va ricordato, si trovano anche "le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione...”, come riporta la legge attualmente in vigore in materia.

Si tratta di quote da suddividersi equamente in spese vincolate e spese in parte corrente, cioè denari destinati all'ordinario funzionamento dell'ente comunale, e in conto capitale, secondo quanto stabilito dalla ragioneria comunale e dagli indirizzi dell'amministrazione. Il vincolo in questione è quello previsto dal codice della strada, secondo il quale si devono adoperare queste somme per interventi legate alla circolazione e alla rete viaria.