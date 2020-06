Finito il lockdown, il Mercato Riviera delle Palme riparte in grande stile con due nuovi appuntamenti a Pietra Ligure e Albissola Marina

L’estate ormai è alle porte e, dopo un periodo di pandemia e di quarantena che ha generato ansia e preoccupazione a livello mondiale, l’umanità intera sta procedendo compatta, nella stessa direzione, per ritornare alla normalità.

E finalmente riprende la sua attività anche uno degli appuntamenti all’aperto itineranti più amati nella nostra Liguria di Ponente. Stiamo parlando del Mercato Riviera delle Palme. I migliori banchi con prodotti di qualità e offerte accuratamente selezionati sotto l’egida di Confcommercio Savona.

La gente ha voglia di rilassarsi, di uscire di casa, di passeggiare e di ritrovare la gioia di un sano e allegro shopping a cielo aperto. E i primi due appuntamenti in calendario saranno per domenica 21 giugno in viale della Repubblica a Pietra Ligure e per domenica 28 giugno in piazza Wilfredo Lam ad Albissola Marina. In queste due domeniche il Mercato Riviera delle Palme sarà pronto a tenervi compagnia dalle 8 alle 19.30.

Due date molto attese sia dal pubblico, che negli anni ha imparato a conoscere e apprezzare la qualità e l’assortimento del Mercato Riviera delle Palme, sia dagli stessi commercianti, che sono felici di ritrovare dopo una lunga attesa i loro affezionati clienti.

Chiediamo a Richard Biffi, del Mercato Riviera delle Palme, un bilancio di questa fase così imprevista che ha scosso l’intero pianeta: “Per noi è stato un periodo durissimo, ma per fortuna lo abbiamo superato. Da circa tre settimane quasi ovunque sono ripartiti i mercati. La prima è settimana è stata proprio brutta, la gente aveva ancora paura, usciva poco, e non posso nascondere che ci siamo spaventati. La seconda settimana è andata già un po’ meglio, dalla terza abbiamo assistito alla vera ripresa. Non posso ancora dire che siamo tornati alla normalità e a quella che era la nostra routine prima del Covid-19, ma speriamo di arrivarci presto”.

Chiediamo a Biffi anche quali sono le misure di sicurezza messe in atto. Ci spiega: “Ricordiamo che ogni singolo comune ha la facoltà di stabilire le proprie regole, noi siamo molto attenti ai regolamenti comunali e li rispettiamo alla lettera. Comunque le norme di base, adottate ovunque, sono quelle di fornire prodotti igienizzanti alla clientela, di definire le distanze interpersonali (e infatti noi posizioniamo per terra delle bande bianche e rosse davanti a ogni banco) e di fornire guanti monouso. Inoltre stiamo sempre attenti che non si formino assembramenti di gente che staziona davanti ai banchi”.

Conclude Biffi: “Questo per quanto riguarda il mercato settimanale. Per quanto riguarda le fiere, ogni singolo comune sta valutando la possibilità di organizzarle o meno. Per questo abbiamo intavolato un dialogo con le varie amministrazioni comunali per valutare insieme la ripartenza. Pietra Ligure e Albissola Marina sono i primi due Comuni che ci hanno creduto e che hanno rilasciato le autorizzazioni. Per questo a entrambi vogliamo esprimere tutta la nostra gratitudine. Con la riapertura dei confini tra Regioni prevediamo nelle due città un ottimo afflusso turistico per la fine di giugno e saremo pronti ad accogliere i visitatori offrendo tutto ciò che ci ha sempre contraddistinto: qualità, assortimento, convenienza e cortesia”.