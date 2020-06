Un test gratuito sulla vulnerabilità per la tua azienda

Oggi non vengono più attaccate solo le grosse aziende, oggi attaccano tutti! Non cercano più direttamente il denaro, ma i vostri DATI

(credenziali, brevetti, licenze, dati bancari, dati anagrafici, dati medici e giudiziari) con cui potervi ricattare, rubare l’identità, o rivenderli. Inoltre per farlo non puntano più ad un target ma puntano alle VULNERABILITA’.

Il tempo medio per accorgersi di un’intrusione o furto di dati una volta che si è stati attaccati e violati è di circa 200 GIORNI!

Già nel report sul Cyber Crime della “United Kingdom’s National Crime Agency (NCA)” del 2016, il Crimine Informatico ha superato quello tradizionale essendo il 53% dei crimini totali.

I Data Breach nel 2019 sono costati 3,92 milioni di dollari mentre i record violati a seguito di violazione sono superiori a 25.000 (fonte IBM)

È fondamentale investire in Cyber Sicurezza e proteggersi al meglio, per farlo è necessario porsi alcune semplici domande ...

conosco lo stato di sicurezza della mia azienda? ho mai fatto un Vulnerability Assessment o un Penetration Test ai miei sistemi? mi sono adeguato alle normative sulla protezione dei dati tra cui il GDPR?

NOI Ethical Hacker & Cyber Security Specialist ci siamo e siamo qui per proteggere i tuoi dati e per proteggere il tuo lavoro.

Come? Con un VULNERABILITY ASSESSMENT (VA)

Per individuare tutte le falle del sistema che possono mettere a rischio i dati aziendali e di business e darvi la possibilità di correggerle. Tale attività è utile anche per essere compliance a regolamenti legislativi, come il GDPR (vedasi art. 24 la responsabilità del titolare del trattamento, art. 32 dimostrazione dell’efficacia delle misure di sicurezza).

È meglio che le tue vulnerabilità siamo prima noi ad individuarle, piuttosto che lo facciano i criminali senza che te ne accorga.

Una realtà aziendale non può ritenersi sicura se non effettua regolari controlli delle vulnerabilità.

VA a impatto zero?

Sì, ti offriamo questo servizio di Vulnerability Assessment alla tua rete a impatto zero, ovvero gratis, e ti evidenziamo solo il riassunto delle Vulnerabilità riscontrate. Se riterrai la tua situazione preoccupante allora potrai acquistare il report con il dettaglio delle Vulnerabilità e le azioni di mitigation/remediation opportune.

