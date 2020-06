Una nuova scoperta del ricercatore Claudio Arena: "Un'antica mappa incisa su roccia a Sassello"

“Mi trovavo nel territorio di Sassello, esattamente nell'alta Valle dell’Orba, per condurre ricerche e approfondire studi che ho iniziato da molti mesi con l’ausilio di carte satellitari. Con un meticoloso censimento che mi sono fatto in tanti anni di esplorazioni con il relativo posizionamento gps" spiega alla nostra redazione Arena.

"In questo caso la mia ricerca era mirata sulle antiche popolazioni del nostro territorio con una porzione temporale che oscilla dal preistorico, antichi liguri per arrivare al periodo della romanizzazione - prosegue - Nella Valle dell’Orba mi sono recato già molte altre volte, poiché esistono delle incisioni rupestri a dir poco meravigliose, già note agli esperti e all’Ente Parco Beigua. Ma come dico sempre, preferisco controllare e ricercare anche con i miei occhi soprattutto ispezionando i luoghi poco accessibili".

"Come dicevo ci sono tante incisioni già documentate, e tante pietre fitte (menhir). Molte scoperte proprio da me in questi anni. Questa antica presenza di manufatti collocati nel territorio con intenzione, diventano indizi per le mie ricerca che sfrutto con passione. Dopo qualche chilometro di perlustrazione tra rovi e un terreno abbastanza inaccessibile, ho scorto un antico selciato in pietra che percorreva quasi parallelamente il fiume. Incuriosito ho iniziato a controllare in maniera minuziosa rocce e pianure. Ispezionando al meglio la zona" prosegue Arena.

"La prima scoperta molto interessante che ho rilevato e ve la dico in anteprima, sono alcuni resti di ceramica molto probabilmente appartenenti ad anfore romane. Rinvenute vicino all'alveo di un rio comunicante con il fiume principale. Oggi quasi del tutto scomparso per il mutamento geologico. Una volta rientrato a casa, ho appurato tramite relazioni datate da studiosi, che in quella vallata, anche se in posizione molto più defilata, furono già ritrovati resti di ceramica appartenenti ad anfora. Repertate da archeologi come appartenente al periodo della Roma Repubblicana ( periodo compreso tra il 509 a.C. e il 27 a.C )".