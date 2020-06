Giustenice, chiuso con un'ordinanza urgente il transito veicolare lungo la strada del Carmo

Con un'apposita ordinanza comunale contingibile ed urgente, il sindaco di Giustenice Mauro Boetto ha disposto la chiusura al transito veicolare della strada denominata del Carmo che porta al Giogo di Giustenice - Bardineto, nel tratto compreso “subito dopo l'accesso alla strada che conduce a Cascina Porro – che resta transitabile- sino al Giogo di Giustenice”.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito all'ondata di maltempo abbattutasi sabato scorso: diversi i movimenti franosi e gli smottamenti di terreno, causati dalle abbondanti precipitazioni, che hanno interessato alcune strade comunali provocando ingenti danni (vedi foto allegate) e interrompendo anche la viabilità rendendo il fabbricato comunale di Cascina Porro praticamente isolato.

Pur non essendo nodo cruciale della visita dell'assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Raul Giampedrone, domenica scorsa in Comune a Pietra Ligure si è parlato anche degli smottamenti che hanno interessato il territorio giusteniese.

"Ringraziamo per la tempestività l'assessore Giampedrone che si è subito messo a disposizione di questo territorio. L'incontro è stato importante per far emergere le problematiche che si sono verificate nell'entroterra a seguito della bomba d'acqua di ieri" aveva affermato a margine dell'incontro il primo cittadino Mauro Boetto.

"In quella zona avevamo appena completato un intervento di recupero - aveva inoltre aggiunto Boetto, ricordando l'intervento da circa 50mila euro completato a inizio marzo per l'efficientamento energetico della struttura - Purtroppo la quantità di pioggia caduta ha causato danni evidenti".

"Adesso abbiamo la necessità con l'ufficio tecnico di fare una verifica sul territorio per rilevare i danni. L'assessore Giampedrone ha detto di far pervenire in pochi giorni le schede di valutazione per iniziare un primo intervento in somma urgenza" la chiosa finale del sindaco.