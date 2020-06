Il sindaco di Albenga Tomatis ospite a Radio Onda Ligure 101

Da oggi ritorna l'appuntamento con "Sindaco in Onda", con i primi cittadini del nostro territorio nuovamente ospiti in studio dopo l'emergenza sanitaria. Con una grande novità: dalle prossime settimane, le varie ospitate (ma non solo) saranno trasmesse in diretta anche dagli studi di Radio Onda Ligure 101 di Savona e della Provincia di Imperia.

Ospite della trasmissione di oggi dalle 13 alle 14 nello studio di Albenga sarà il sindaco del comune ingauno, Riccardo Tomatis. Con lui si parlerà del bilancio del suo primo anno in carica. La trasmissione si potrà ascoltare sulle freqneuze in fm, ma anche in streaming su www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app di Radio Onda Ligure 101 dal Google Play Store o dall'Apple Store.