Riapertura totale banche, Consiglio comunale di Carcare approva all'unanimità ordine del giorno presentato dal gruppo "Lorenzi Sindaco"

Ripristino orario normale delle banche: approvato all'unanimità dal Consiglio comunale di Carcare l'ordine del giorno presentato urgentemente dal gruppo consiliare "Lorenzi Sindaco". La seduta si è tenuta lunedì scorso (15 giugno).

"Non intendiamo mettere la nostra bandierina. Non c'è nessuna etichetta politica - spiegano dal gruppo "Lorenzi Sindaco" - L'ordine del giorno è stato condiviso da tutti i consiglieri comunali per il bene della cittadinanza".

Con l'emergenza Covid-19, le filiali delle banche sono state costrette ad attuare le direttive predisposte dai vari DPCM emanati dal Governo. Attuando orari e giorni di apertura limitati. Tutto questo si è tramutato in disagi per la cittadinanza. Con lunghe code fuori dagli sportelli.

L'ordine del giorno impegna il sindaco e la sua giunta a promuovere con la massima urgenza, tutte le azioni idonee e possibili per far sì che tornino alla normalità in modo da poter usufruire del servizio bancario essenziale per tutti i cittadini. Chiedendo alla direzione delle filiali, per quanto di loro competenza, di ripristinare urgentemente il servizio.