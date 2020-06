Pazzo meteo in Val Bormida: pioggia, grandine e temperature invernali segnano il pomeriggio valligiano (FOTO)

Mancano ormai solo quattro giorni al solstizio d'estate, eppure quello che si è visto pochi minuti fa in Val Bormida potrebbe far pensare più ad un colpo di coda dell'inverno che della primavera. Anche se, si sa, il meteo in questa stagione è sempre un po' "pazzerello".

La parte alta della Valle, nel comprensorio tra Calizzano e Bardineto, ha infatti visto precipitare in pochissimi minuti una grossa quantità di grandine. Una coltre di chicchi bianchi si è depositata al suolo richiamando un inverno che poi così lontano, per qualche attimo, non è sembrato: le temperature sono scese anche fino a 5 gradi.

Nel resto della Val Bormida, come in larga parte della provincia, c'è stato invece spazio per temporali e abbondanti precipitazioni.