Savona, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: tre arresti da parte della Polizia di Stato

Nella giornata di ieri, a Savona, i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto due donne di 50 e 62 anni e il figlio 41enne di quest’ultima, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una specifica attività investigativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti in città, i poliziotti della Squadra Mobile hanno notato un andirivieni - anche di giovanissimi - nella zona di via Belloro e Corso Mazzini. Nel corso dei servizi di osservazione hanno notato agli incontri la presenza di due donne. Nel tardo pomeriggio di ieri le due donne sono state fermate ed arrestate: la prima è stata colta in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di gr. 10,26 di eroina e nella sua abitazione è stato rinvenuto materiale per il confezionamento dello stupefacente, 4 pistole a salve (di cui solo una con tappo rosso) e 60 cartucce, nr. 6 coltelli, un machete, uno sfollagente e oltre 1000€ in contanti.

La sessantaduenne è stata trovata in possesso, presso la sua abitazione, di 77 gr di eroina e 10 gr di cocaina oltre 2000 € in contanti e materiale utile al confezionamento dello stupefacente. Nella circostanza il figlio di quest’ultima presente nell’abitazione, accortosi dell’arrivo dei poliziotti, ha tentato di disfarsi dello stupefacente, ma è stato tratto in arresto.