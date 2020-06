Celle, pronta a riaprire via Santuario della Pace: limite di velocità a 30 km/h

E' pronta a riaprire al transito, meteo permettendo, via Santuario della Pace nei comuni di Celle ed Albisola Superiore da lunedì 22 giugno con un limite di velocità di 30 km/h e una portata massima di 3.5 tonnellate.

La strada era stata chiusa lo scorso anno a causa di un cedimento della scarpata a valle in più tratti avvenuto il 26 novembre scorso ed erano avvenuti dei crolli anche alla fine di ottobre del 2018.

135mila euro sono stati stanziati dalla Regione Liguria per gli interventi di messa in sicurezza del ciglio a valle della strada comunale ed è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva con la successiva indizione del bando di gara.

I lavori dovrebbero iniziare a settembre e durare circa 4 mesi.