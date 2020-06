Meteo, nel week end torna l'alta pressione per un primo assaggio d'estate, ma senza eccessi di caldo

Finalmente l’alta pressione prenderà spazio sul centro Europa e sul Nord Italia, facendo salire le temperature e riducendo l’instabilità ai classici rovesci occasionali sui rilievi.

Al Nord-Ovest quindi avremo questa situazione.

Oggi, venerdì 19 giugno, cielo per lo più sereno o poco nuvoloso al mattino, nuvolosità cumuliforme in aumento al pomeriggio sulle Alpi, con locali rovesci o temporali, in particolare su Alpi marittime. Temperature massime comprese tra 24 e 27 °C. Venti deboli di direzione variabile, al pomeriggio aumento dell’intensità per brezze da sud su Liguria e alessandrino.

Da Sabato 20 a mercoledì 24 Giugno graduale aumento della pressione e delle temperature, che ritorneranno nella media del periodo. Generali condizioni di bel tempo con nuvolosità cumuliforme sui rilievi alpini al pomeriggio e possibilità di qualche locale rovescio tra sabato e domenica. Massime che saliranno fino 30/32 °C la settimana prossima, minime anche in risalita dai 12 - 17 °C di domani fino a 15 - 20 °C di mercoledì. Venti generalmente assenti o deboli a regime di brezza.

Le temperature rimarranno sostanzialmente dal carattere estivo ma senza eccessi di caldo, e ci sono probabilità di una nuova fase instabile ma di breve durata nella seconda parte della settimana.

Aggiungiamo inoltre le tendenze a livello stagionale per Luglio che potete leggere al link riportato in basso.

