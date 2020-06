Savona, l'assessore Santi consegna la bandiera blu al presidente dei balneari Schiappapietra

Questa mattina l'assessore al demanio Pietro Santi ha consegnato ai bagni Olimpia a Savona la bandiera blu al presidente regionale del Sindacato Italiano Balneari Enrico Schiappapietra.

Per il ventunesimo anno consecutivo il comune capoluogo riceve il riconoscimento conferito dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.

La città della Torretta si è aggiunta quindi ad altri 31 comuni liguri (11 nel savonese) che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento.