Toirano, visita del presidente Toti: si è parlato anche dell'ex istituto medico pedagogico (FOTO)

Ieri pomeriggio, durante il sopralluogo nel ponente savonese, il presidente della Regione Giovanni Toti ha visitato anche il comune di Toirano.

Questo il post pubblicato su Facebook dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe De Fezza: "Abbiamo avuto l’onore di ricevere la gradita visita, a Toirano, del governatore della regione Giovanni Toti, il quale è rimasto entusiasta delle peculiarità e ricchezze del nostro territorio e del patrimonio storico culturale e ambientale; punti di forza che in un momento difficile come questo devono tradursi in opportunità per il rilancio del nostro territorio".

"Dopo un confronto sui lavori di difesa del suolo, realizzati in questi anni, grazie ai finanziamenti di Regione Liguria, sono stati affrontati nuovi temi, in prospettiva e con una visione verso il futuro, quali la rigenerazione e riqualificazione urbana dell'ex istituto medico pedagogico. Il presidente ci ha lasciato con una promessa, quella di mettere in moto nuove strategie di sviluppo e nuove risorse per la riqualificazione dell’area".

"Infine, abbiamo donato al governatore due cesti: uno di prodotti tipici di aziende del territorio ed uno di prodotti a Km 0, omaggiati da nostri concittadini. Ringraziamo tutti gli amministratori locali presenti, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai e il presidente della provincia Angelo Olivieri" concludono dall'amministrazione comunale.