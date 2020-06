"Un'ora per voi", centri estetici e parrucchieri uniti per donare trattamenti omaggio al personale sanitario

Un'iniziativa nata dal basso il 3 marzo a Sestri Levante da Elena e Stefania Piccolo, sorelle che gestiscono l'omonimo centro benessere e che prevede di donare un’ora di benessere al personale sanitario in prima linea in questi mesi per combattere il Coronavirus.

Verranno distribuiti dei coupon ai vari ospedali per il personale impiegato nell'emergenza Covid con trattamenti omaggio negli esercizi che hanno aderito all'iniziativa.

Nata subito in provincia di Genova si è poi allargata per tutta la Liguria, con il coinvolgimento di più di 2500 tra estetiste, parrucchieri, massaggiatori, palestre e psicoterapeuti, allargandosi poi a macchia d'olio in tutta Italia.

"Hanno aderito in tantissimi e abbiamo messo a disposizione i buoni, poi sono nati i gruppi Whatsapp e gruppi Facebook.Ha preso talmente piede che ha coinvolto tutta Italia e non ci siamo resi conto di quello che abbiamo raccolto, ma probabilmente una cifra intorno ai 150-200mila euro" spiega Paolo Tazzer, rappresentante degli estetisti e dei parrucchieri in provincia di Genova e Savona che si è preso in carico di avviare questa iniziativa anche fuori Genova insieme ad un'azienda di Imperia.

"Abbiamo contattato l'ospedale San Paolo ma è stato molto complicato soprattutto per protocollare l'iniziativa e abbiamo chiesto che i buoni vengano dati per estrazione. Nel savonese ha avuto un grande impatto, hanno partecipato 34 centri estetici e parrucchieri da Borgio Verezzi a Varazze" spiega Ilaria Di Litta, titolare di un centro estetico a Savona e promotrice dell'idea.

Solo nella città di Savona sono stati raccolti 270 buoni per un totale di circa 11mila e 500 euro.