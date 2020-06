Ato dei rifiuti e Ata, previsto incontro sindacati-Provincia. Olivieri: "Capiremo come rispondere alle preoccupazioni dei cittadini"

"La Provincia ha sempre avuto un ruolo di ente di governo e dopo l'ultimo passaggio all'assemblea dei sindaci ha assunto il timone perchè sarà anche capofila nella gestione".

Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri è intervenuto in merito alla situazione di Ata e al futuro Ato di gestione unica dei rifiuti, annunciando che il prossimo martedì 30 giugno ci sarà un incontro coi sindacati.

"Potremmo tutti confrontarci e mettere insieme gli elementi nascenti dalle decisioni dei sindaci di proseguire col sub ambito unico, al netto di Savona, e la gestione in house, e comprendere come possiamo rispondere in maniera utile e determinata alle preoccupazioni dei nostri cittadini" ha proseguito il numero uno di Palazzo Nervi.