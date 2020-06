Covid-19, Lambertini (sindaco Cairo): "Andamento contagio in calo"

Una situazione decisamente in miglioramento. Il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini fa il punto della situazione in merito all'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Ad oggi ci sono 8 persone in isolamento. Di cui 3 positive e 5 perché venute in contatto con soggetti affetti da Coronavirus.

"L'andamento del contagio è in calo - spiega il primo cittadino Lambertini - Questo da una parte ci rende ottimisti. Dall'altra però, ci deve far capire quanto siano importanti i nostri comportamenti. Credo sia giusto dire che noi cairesi ci stiamo comportando bene. Sia per quanto riguarda l'uso delle mascherine, sia nel non creare assembramenti o situazioni di pericolo. Dobbiamo continuare cosi".