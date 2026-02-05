Savona, raccolta rifiuti in periferia e soluzioni antivento improvvisate: “Come i lucchetti di Ponte Milvio, ma con i sacchi...”

Riceviamo e pubblichiamo :

Gentile Direttore di Savonanews

Circa un mese fa-ho letto qui una dichiarazione del Manager di Sea-s ove si preannunciavano controlli (specie per pvc/metalli) e la messa a punto della raccolta proprio di tali rifiuti.

Date le comprovate criticità in periferia (ove abito), ho inviato mail proponendo di collocare cestelli metallici per ammassarvi con ordine i sacchi ed evitare che siano trascinati dal vento (fenomeno prevedibile da noi) con rischio di incidenti specie per mezzi a 2 ruote.

Segnalavo che cestelli di quel tipo vi erano già in alcuni punti con tanto di cartelli intestati sea-s e delimitazione con archetti.

Mi è stato risposto prontamente per telefono; l’Operatore in pratica ha smentito vi fosse in programma il posizionamento di cestelli od altro. Mi ha consigliato di chiudere bene i sacchi (cosa questa ovvia) e di “legare i sacchi a pali, paletti, reti per evitare che volino via”.

Al che ho espresso la mia perplessità che voglio rendere pubblica.

Mi immagino file di sacchi legati uno di fianco all’altro (quindi per un’estensione ben oltre la singola oasi...e dove non ci sono reti, pali, paletti?). Ne verrebbe fuori uno spettacolo tipo lucchetti di ponte Milvio solo che al posto dei lucchetti su un ponte ci sarebbero sacchi “incatenati” in tutta la periferia.

Non sarebbe il caso di ripensare ad altra soluzione meno fai da te?

Grazie per l’attenzione