La pianista Paola Arras sul palco del teatro ottocentesco Aycardi di Finalborgo

Sarà la pianista Paola Arras, concertista, docente di pianoforte e fondatrice della Scuola Pianistica Ateneum di Finalborgo, ad avere l’onore di “inaugurare” la riapertura del Teatro Aycardi di Finalborgo.

Come già annunciato, infatti, sabato 27 giugno l’Aycardi, “piccolo scrigno di tesori” nel cuore del Borgo, sarà visitabile contestualmente alla “Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia”. La gestione dello spazio e delle visite sarà a cura del MUDIF (Museo Diffuso del Finale) e di Finalborgo.it, associazione che da anni si occupa della valorizzazione e della promozione del Borgo, della sua storia e delle sue bellezze.

Paola Arras si esibirà dalle 17 alle 19:30, nella sezione di programma a cura del Mudif, offrendo dal vivo un costante arricchimento musicale di qualità alle visite al teatro.

Il curriculum della pianista finalese è di altissimo livello: in estrema sintesi ci limiteremo a ricordare che si diploma in Pianoforte nel 1988 presso il Conservatorio Musicale Nicolò Paganini di Genova sotto la guida del Maestro Emilio Bonino. Negli anni successivi si perfeziona con il Maestro Giuseppe Bisio ed il Maestro Volk Stenzl e successivamente dal 1998 al 2002 segue i Corsi Internazionali di Perfezionamento Pianistico organizzati ad Orvieto da Spazio Musica e tenuti dal Maestro Massimiliano Damerini dove nel 2001 ottiene un Attestato Speciale di Merito. Parallelamente agli studi di perfezionamento intraprende la carriera concertistica partecipando a numerosi Concorsi Nazionali e Internazionali ottenendo sempre buone qualificazioni. Ha eseguito Concerti in Italia sia come solista, sia in varie formazioni cameristiche e orchestra collaborando con valenti musicisti. Dal 2006 al 2014 ha collaborato in Progetti Musicali con le Scuole Primarie di FinalMarina e Borgio Verezzi. Dal 1998 a oggi ha partecipato a moltissime rassegne musicali del Comune di Finale Ligure, da Maggio Musicale, Musica nel Borgo, Settembre in Musica, ai Concerti di Primavera, Concerti di Natale, Estate a Varigotti, Concerto all’Alba.

Paola Arras racconta ai microfoni di Savonanews: “L’Aycardi è il teatro ottocentesco più antico della Liguria, pertanto ho scelto un repertorio che rendesse omaggio al luogo e ai compositori che furono le più alte espressioni della musica dell’800: Chopin, Brahms e Schumann. L’evento vuole essere anche un gesto di amicizia verso il Mudif, che con la nostra scuola pianistica condivide la sede, in quella meravigliosa cornice che è il plesso di Santa Caterina”.

Questo ritorno sul palco, dopo un momento drammatico per il mondo dell’arte e della cultura come è stato quello del Coronavirus, segna una ripartenza per tutto il Finalese. Ci spiega ancora Paola Arras: “In realtà noi non ci siamo mai fermati e in questo momento stiamo preparando allievi che si accingono ad affrontare concorsi di livello statale o internazionale ed esami al Conservatorio. Siamo onoratissimi di annunciare che a partire da settembre avremo ben 12 dei nostri allievi impegnati in esami pianistici al Conservatorio, numeri importanti per una realtà di dimensioni contenute come quella dei nostri comprensori. La nostra non è una ‘scuola di musica’, è una scuola pianistica progettata in modo specifico per lo studio di questo strumento, con la possibilità per i nostri allievi di farne un giorno anche un percorso professionale. Per questo motivo siamo convenzionati con i Conservatori di Genova e di Torino, collaboriamo molto con il Conservatorio di Udine e con tutte queste tre istituzioni appena menzionate abbiamo un dialogo e un interscambio costanti”.

Per questo motivo in estate la scuola pianistica Ateneum si potrà fregiare della qualifica di “Alto Perfezionamento” grazie alle masterclass di tre grandi nomi.

L’11 luglio Luca Rasca, docente di pianoforte al Conservatorio di Udine e direttore artistico del Premio “Palma d’Oro” a Finale Ligure.

Studia a Imola, dove è stato allievo di Franco Scala all'accademia pianistica Incontri col Maestro.

A 12 anni, nel 1984, inaugura la rassegna Voglia di musica ideata e condotta da Luigi Fait in onda su Rai Uno. Sempre nello stesso anno debutta alle Serate Musicali di Milano.

Nel 1985 suona per i Capi di Stato all'Arco della Pace di Milano nei giorni del Consiglio Europeo, tappa fondamentale dell'Unione Europea.

Nel 1990 è uno dei tre pianisti scelti dalla Scuola di Musica di Fiesole, unico italiano, per la master-class di Maurizio Pollini per l'istituzione toscana. Nel 2000 ha debuttato con la London Philarmonic Orchestra alla Royal Festival Hall di Londra con l'esecuzione del Primo concerto per pianoforte e orchestra di Johannes Brahms alla presenza del princpe Carlo d'Inghilterra.

Ha inoltre suonato tra le altre con l'Orchestra RAI di Torino, I Virtuosi di New York, la Sinfonica Abruzzese, Dortmund Philharmonic Orchestra, Sinfonica di Grosseto, Filarmonica di Bacau, Orchestra di Roma e del Lazio, Nova Amadeus Orchestra, Orchestra di Trento e Bolzano

Dal 2001 cura ogni mese la rubrica Pianisti nell'arena per la rivista musicale italiana Suonare NEWS.

Spesso invitato nelle commissioni giudicatrici di concorsi pianistici nazionali e internazionali, dal 2004 è consulente artistico del Concorso Internazionale di Musica da Camera Palma d'Oro di Finale Ligure e dal 2014 è direttore artistico del Mozart International Piano Competition di Paularo.

Attivo in campo didattico da oltre venti anni ha insegnato inizialmente alla Scuola di Musica Vassura-Baroncini di Imola, all'Istituto Musicale Pareggiato Pergolesi di Ancona, al Conservatorio di Musica "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia e al Conservatorio di Musica di Adria. Dal 2014 è docente di pianoforte principale al Conservatorio di Musica "Jacopo Tomadini" di Udine. Insieme al pianista Luca Trabucco è organizzatore e docente del Piano Summer Campus che si svolge ogni anno a Tolmezzo nel mese di luglio. Dal 1992 risiede a Imola. Dal dicembre 2015 è uno Steinway Artist.

Dal 22 al 24 luglio Giacomo Fuga, vicedirettore del Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova.

Nato nel 1962 si è diplomato in pianoforte al Conservatorio “G. Verdi” di Torino a diciassette anni, con il massimo dei voti e la lode ed ha compiuto studi di Composizione e di Direzione d’orchestra. Premiato in alcuni concorsi pianistici internazionali tra cui il “Rina Salagallo” di Monza (1980), il “Viotti-Valsesia” e il “Viotti” di Vercelli (1981), ha subito intrapreso una notevole attività concertistica suonando in sedi prestigiose quali, tra le altre, l’Auditorium Rai di Torino, l’Accademia S. Cecilia e l’Auditorium del Foro Italico di Roma, il Teatro Comunale di Bologna, l’Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico di Cagliari, il Festival Settembre Musica ecc. E’ stato ospite, tra le altre, dell’Orchestra sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia,dell’Orchestra sinfonica della RAI di Torino e Roma,dell’Ensamble of Tokio,Dell’orchestra Filarmonica di Torino ecc… Dal 1987 è componente del Trio di Torino (con Sergio Lamberto,violino e Umberto Clerici,violoncello), vincitore del Primo Premio al Concorso Internazionale “G.B. Viotti” di Vercelli (1990) e del Secondo Premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Osaka nell’aprile 1993, col quale svolge un’intensa attività concertistica (Settimane Musicali di Stresa, Festival dei Due Mondi di Spoleto, Festival Settembre Musica, Unione Musicale di Torino, Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma, Ravenna in Festival, ecc), suonando anche in Francia, Austria, Svizzera, Germania e Giappone dove, nel luglio 1995, ha effettuato una lunga tournée di concerti esibendosi anche come solista con orchestra ed eseguendo, tra l’altro, il Triplo concerto di Beethoven al prestigioso Fuji Festival. Nella formazione di quintetto con pianoforte ha vinto, nel 1995, il 2° premio al Concorso Internazionale di Musica da Camera di Trapani. La sua discografia comprende opere di Faurè, Dukas, Bizet e Sandro Fuga e con il Trio di Torino ha inciso musiche tra l’altro di Chopin, Brahms, Dvorak, Shostakovich e Rachmaninov. Tutte le registrazioni sono pubblicate dalla Real Sound.Numerose sono le collaborazioni con musicisti importanti, ricordiamo tra gli altri: Gianandrea Gavazzeni,Massimo Amfiteatrof, Franco Maggio Ormezowski, Franco Petracchi, Massimo Macri’, Alessandro Milani, Simone Briatore ecc. Giacomo Fuga è docente di pianoforte principale al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e fa parte del comitato artistico dell’Associazione “Sandro Fuga” che tra l’altro è promotrice dell’omonimo Concorso Nazionale di Musica da Camera.

Il 30 agosto Luca Trabucco, vicedirettore del Conservatorio di Udine.

Nato a Salerno, intrapresi gli studi musicali a Genova con Claudio Proietti per il pianoforte e Adelchi Amisano per la composizione, è stato allievo di Piero Rattalino, Lazar Berman, Boris Petrushansky, Riccardo Risaliti e Alexander Lonquich all'Accademia Pianistica "Incontri col Maestro" di Imola. Vincitore di molti concorsi pianistici nazionali e internazionali (Premio Venezia, Premio Città di Treviso, Viotti Valsesia, New Orleans Piano Competition, Palma d'Oro e altri), nel corso della sua carriera ha suonato per alcune tra le istituzioni più prestigiose (Tyroler Festspiele di Erl, Arena di Verona, Louisiana Philharmonic Orchestra, Kawai in concerto all'Università Bocconi di Milano, Ente Arena Sferisterio, Sinfonica Siciliana, Cairo Opera House in Egitto, Sunport Hall e Kagawa Hall in Giappone, Virtuoso Classics Festival a Malta, Teatro La Fenice di Venezia) e con direttori quali Marvulli, Renzetti, Jonescu, Seibel.

Conclude Paola Arras: “Questi sono gli appuntamenti estivi, ma con la stagione autunnale ci saranno tante altre bellissime sorprese, che potremo svelare da settembre in poi”.