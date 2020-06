Albenga, controlli dei carabinieri: arrestati alcuni spacciatori (FOTO e VIDEO)

Nel quadro dei controlli del territorio che da molto tempo si susseguono incessantemente nella città delle torri, nel tardo pomeriggio di ieri e per tutta la notte è stato effettuato un nuovo importante servizio di prevenzione e sorveglianza di parchi, piazze e giardini pubblici.

8 pattuglie, con la collaborazione di 2 unità cinofile specializzate del Nucleo carabinieri di Villanova d’Albenga, dei militari in borghese della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia ingauna, nonché dei militari specializzati del Nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro, supportati dall’elicottero Fiamma del 15 NEC di Albenga, hanno ripetutamente ispezionato gli esercizi etnici di viale Pontelungo, identificato e perquisito le persone sospette rintracciate nei vari parchi e spazi verdi di piazza Europa, in piazza del Popolo, in piazza Berlinguer e vigilato a piedi tutto il centro storico della città, con il supporto dei cani antidroga “Bono” e “Rex”.

Nel corso del servizio di controllo “a tappeto”, analogamente a quanto già svolto le settimane scorse è stata riservata particolare attenzione al contrasto allo spaccio ed al consumo di droga di ogni genere, specie tra i giovani.

Ancora una volta sono stati identificati diversi giovani consumatori colti con droga appena acquistata dai pusher della zona. Come previsto dall’attuale panorama normativo, gli “assuntori” di droga sono stati segnalati alla Prefettura perché in possesso di stupefacente per uso personale. Tra i clienti della droga: dal giovane punkabbestia novarese in vacanza alla insospettabile impiegata 47enne. In tutto sono stati identificati e segnalati alla prefettura 15 assuntori di droga.

Mentre i militari in uniforme erano impegnati nei controlli, quelli in borghese operavano in altre zone, arrestando i pusher monitorati durante lo “smercio”.

Specie nelle ultime 36 ore i controlli sono stati intensificati da parte della Sezione Operativa, in orario serale, mediante appostamenti, pedinamenti e perquisizioni personali e veicolari.

Sono stati controllati decine e decine di stranieri (quasi tutti già noti alle Forze dell’Ordine per i loro precedenti penali inerenti lo spaccio). Diversi di loro sono stati accompagnati in caserma per accertamenti o per operazioni di fotosegnalamento. Su due di questi, attivamente ricercati, è stata data esecuzione a una misura cautelare personale del divieto di dimora nella provincia di Savona, la cui violazione porterà alla sistematica disposizione della carcerazione preventiva da parte dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Savona.

Un 27enne marocchino, domiciliato in via Roma è stato arrestato in flagranza di reato, poiché colto dai carabinieri in borghese proprio mentre cedeva di una dose di cocaina. L’uomo è stato tradotto direttamente nel carcere imperiese a disposizione del Pubblico Ministero. Lo stupefacente e circa 300 euro in contanti, considerati guadagno illecito sono stati sequestrati.

Il centro storico è stato ripetutamente pattugliato a piedi dai militari insieme ai cani in cerca dei nascondigli per la droga. Sono state rinvenute e sequestrate diverse dosi di stupefacente.

Il parco di piazza Europa è stato controllato, ancora una volta, in modo ripetuto ed in più fasce orarie, anche serali. Lì sono stati identificati diversi cittadini stranieri. Per alcuni di questi, irregolari, sono scattate le procedure per l’espulsione.

Per quanto attiene il controllo degli esercizi pubblici, i carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Savona, supportati dai colleghi del locale Comando Stazione, hanno nuovamente visitato tutti gli esercizi etnici di viale Pontelungo e via Genova che in precedenza avevano fatto registrare irregolarità o criticità. In alcuni casi sono scattate sanzioni amministrative e denunce penali. In particolare sono state riscontrate irregolarità di natura penale nei confronti di una macelleria etnica Hallal e di un negozio cinese di abbigliamento in via Genova per violazioni in materia di lavoro. Sanzionato dai Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro anche un circolo privato in via del Roggetto, per palesi violazioni sulle prescrizioni anti contagio da “Covid-19”.

Verranno inviate, inoltre, apposite segnalazioni all’ufficio commercio del comune di Albenga e alla Questura di Savona, per i provvedimenti di specifica competenza.

Infine, in tarda serata, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria una pregiudicata di Albenga, per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Una pattuglia di Carabinieri ed una della Polizia Locale sono dovute intervenire in viale Pontelungo, chiamati da un esercente che aveva segnalato la presenza di una donna vistosamente ubriaca che disturbava e minacciava i passanti ed i clienti.

All’arrivo dei militari la donna ha continuato a tenere un comportamento aggressivo e oltraggioso anche nei confronti degli operatori delle Forze dell’Ordine, che hanno dovuto procedere ad accompagnarla in caserma e sanzionarla penalmente.