Loano, incidente tra due veicoli sulla via Aurelia: traffico in tilt (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 9.17: due feriti (65 e 40 anni circa), un codice rosso e l'altro in giallo, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La viabilità è stata riaperta in entrambe le direzioni. La dinamica è ancora in via di accertamento: secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l'auto (per cause ancora da chiarire) abbia invaso la corsia opposta scontrandosi così contro il motocarro.

Incidente stradale questa mattina a Loano. L'allarme è stato lanciato intorno alle 8 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

L'episodio si è verificato lungo la via Aurelia, zona Vignasse. Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto due mezzi. Pare un'automobile e un motocarro.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Finale, la Croce Verde di Finalborgo, la Croce Bianca di Finale Ligure e la polizia locale per gli accertamenti del caso.

Il traffico risulta essere completamente bloccato in entrambe le direzioni. Viabilità deviata nella zona della Marina.