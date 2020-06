Varigotti, passerella pericolante: interdetto l'accesso alla spiaggia della Baia dei Saraceni

Non sarà accessibile, al momento, la spiaggia della Baia dei Saraceni di Varigotti. A portare a questo provvedimento d'urgenza è stata una segnalazione giunta ai Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi circa lo stato della rampa che dall'Aurelia conduce nel caratteristico lido.

Immediato è scattato il sopralluogo di una squadra di pompieri del distaccamento finalese, congiuntamente al personale degli uffici tecnici comunali, i quali hanno predisposto il divieto di transito sulla passerella, impedendo di fatto l'accesso alla spiaggia.

Verifiche e approfondimenti sullo stato di quella che è l'unica via d'accesso alla spiaggia, la quale si trova su suolo privato ma è ormai da anni diventata di uso pubblico, sono già in corso per provvedere a riaprire il transito pedonale verso il mare il prima possibile.