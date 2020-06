Rissa sul lungomare di Loano: l'autore della coltellata un 19enne residente ad Asti

É un 19enne dominicano residente a Canelli (Asti) l'autore dell'aggressione sfociata in un accoltellamento nella notte tra venerdì e sabato scorso sul lungomare di Loano. Vittima della ferita da arma da taglio un giovane di Pietra Ligure (classe 1996), ricoverato in osservazione all'ospedale Santa Corona: non è in pericolo di vita.

Le indagini sul caso da parte dei carabinieri, che dapprima sono intervenuti sul luogo della rissa dopodichè si sono avvalsi delle immagini della rete di videosorveglianza della passeggiata loanese, hano portato alla denuncia a piede libero per concorso in rissa sia dell'aggressore che della vittima, ma anche di altri cinque giovani coinvolti nella colluttazione: si tratta di due residenti a Boissano e tre nella provincia di Asti, fra questi anche una ragazza.