Albisola, pronta per essere realizzata l'opera in ceramica in onore del 75° anniversario del 25 Aprile

Via alla realizzazione dell'opera in ceramica in onore del 75° anniversario della Festa della Liberazione.

La giunta comunale di Albisola Superiore e l'assessorato alla cultura hanno accolto la proposta della sezione Anpi delle delle Albisole che ha avviato, in collaborazione con la scuola di Ceramica, un’iniziativa che prevede la realizzazione di un’opera rievocativa.

Lo scorso 19 febbraio, dopo un sopralluogo, è stato deciso che verrà posizionata alla sinistra della scala di accesso del bar della Crcs di Luceto e dovrà essere di dimensioni 80x60 incastonata in una struttura metallica.

L'opera sarà pagata per il 50% dal comune di Albisola e per l'altro 50% dalla sezione Anpi delle Albisole e la scuola di ceramica realizzerà a proprie spese una piastrella da posizionare vicino al pannello con la scritta “75° anniversario liberazione – Alla gente di Luceto per l’alto contributo dato nella Resistenza”.

Dopo aver istituito un bando di concorso alla quale hanno partecipato tre artisti, la scuola di ceramica ha affidato la creazione a Alberto Toby.