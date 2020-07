Ceriale: nuova isola pedonale "sperimentale" a luglio e agosto nei weekend e fino alle 15 di lunedì

Torna anche quest’estate, a Ceriale, l’isola pedonale serale sulla strada che costeggia il lungomare Armando Diaz, dalle 20 fino a mezzanotte e mezza.

Questo è solo uno dei molteplici aspetti del piano del traffico per la stagione estiva che il vicesindaco di Ceriale Luigi Giordano ha annunciato ai microfoni di Radio Onda Ligure 101.

Spiega Giordano: “La novità sta nell’introduzione di una fase sperimentale, che valuteremo insieme a cittadini, commercianti e turisti, che consisterà in una nuova isola pedonale del weekend. Dalle 11 di sabato mattina fino alle 15 del lunedì successivo, giorno di mercato”.

Spiega ancora il vicesindaco: “Questo esperimento durerà solo nei mesi di luglio e agosto, per capire se porterà più gente sulla passeggiata”.

Il vicesindaco annuncia anche, post-Covid-19, la concessione da parte del Comune agli esercenti cerialesi di estendere maggiormente lo spazio da dedicare ai dehors, per compensare i posti persi a causa del distanziamento. “Circa il 40-50% in più di spazio disponibile rispetto agli altri anni”, conclude Giordano. Il Comune ricorda che quest’anno l’isola pedonale non vedrà più l’antiestetica e vetusta sbarra per impedire l’accesso, ma saranno introdotte le videocamere di sorveglianza, opportunamente segnalate ed evidenziate. Giordano raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione ai divieti per non incorrere in sanzioni e a tutti i turisti e residenti, in particolar modo sulle spiagge, di mantenere il distanziamento perché l’allarme Coronavirus non è ancora del tutto cessato.