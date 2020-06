Il traffico sulle autostrade liguri "preoccupa" la Juventus: bianconeri a Genova con un volo privato

Sono diventate uno dei principali argomenti di dibattito politico ma anche fonte di notevoli disagi per i tanti automobilisti che ogni giorno si muovo su gomma, le autostrade liguri.

Così anche la Juventus, che questa sera alle 21.45 giocherà allo stadio Ferraris contro il Genoa, ha preferito un volo aereo privato per arrivare nel capoluogo ligure, piuttosto che dover affrontare il traffico autostradale.

Niente pullman, quindi, per affrontare i nemmeno 200 km che separano Torino da Genova, ma un aereo, per essere sicuri di non restare bloccati per strada, tra snervanti e interminabili code.