Restyling palazzetto dello sport a Cairo, la Provincia rivede valutazione: lavori aggiudicati alla ditta "Rebora Costruzioni"

Una sorta di colpo di scena. La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona dopo l'annullamento per 'per carenza del requisito di regolarità fiscale' (LEGGI ARTICOLO), ha rivisto la propria valutazione confermando alla ditta "Rebora Costruzioni snc di Rebora A. & c." l'aggiudicazione dei lavori per il restyling del palazzetto dello sport situato in località Vesima a Cairo Montenotte.

Il bando era stato affidato lo scorso mese di gennaio alla Provincia. Il progetto di ristrutturazione prevede interventi sul fondo (mediante il rifacimento totale), infissi e tribune.

L'intervento è stato finanziato con un contributo di 122 mila euro da parte del CONI e con fondi del comune cairese, pari a 12.500 euro.