Autoscan alla polizia locale, De Vecchi (sindaco Carcare) replica: "Minoranza mostra segni di incoerenza"

"Paradossale che un consigliere comunale per altro anche consigliere provinciale voglia fare stupore sui costi di beni e servizi. La tecnologia: telecamere, dissuasori, computer, hanno i loro normali prezzi di mercato, se da un lato il consigliere Mirri ne urla la necessità in ogni angolo del paese dall’altro ne depreca l’acquisto per aggiornarsi. E’ evidente che non ha le idee chiare. Questa minoranza già in altre occasioni ha mostrato i suoi segni di incoerenza, demagogicamente vorrebbe più controlli e più forze dell’ordine, per poi lamentarsi che le multe sono care".

Cosi il sindaco di Carcare Christian De Vecchi replica al gruppo di minoranza "Lorenzi Sindaco" in merito all'acquisto dell'Autoscan per la polizia locale (LEGGI ARTICOLO).

"L’Autoscan è di fatto un OCR portatile per controllare in tempo reale le caratteristiche delle autovetture in transito sul nostro territorio comunale, in grado di determinare la regolarità dei pagamenti delle assicurazioni auto, moto e camion, in collegamento con la banca dati del ministero dell’interno verifica che i veicoli non siano rubati o sottoposti a misure restrittive, assolve ad una funzione di garanzia della sicurezza stradale".

"Utilizzeremo questo strumento in convenzione con altri comuni confinanti con il nostro che si assoceranno per svolgere il servizio di Polizia Locale su area vasta, verrà sempre utilizzato insieme ad una nuova applicazione per telefonini denominata “comunicare”, con la quale si avviseranno preventivamente i cittadini carcaresi, in massima trasparenza, delle giornate di servizio di tale strumento elettronico" prosegue.

"Quindi contemporaneamente si garantiranno, sicurezza della circolazione stradale mediante moderni strumenti di controllo, comunicazione preventiva alla cittadinanza, servizi associati con altri comuni del comprensorio" conclude il sindaco De Vecchi.