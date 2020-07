Crolla una porzione di soffitto dell'Unità Spinale del Santa Corona, il Gruppo Pd in Regione: "Ennesimo esempio di decadenza della sanità pubblica"

"Il crollo del soffitto dell'Unità Spinale del Santa Corona – fortunatamente senza alcun ferito – è purtroppo l'ennesimo segnale di decadenza della sanità pubblica ligure, a partire anche dalle strutture". Così il Gruppo Pd in Regione Liguria.

"In questi 5 anni di governo regionale, la Giunta Toti ha pensato solo a svendere la sanità, invece di rafforzarla. Ma quando qualcuno prova a farlo notare, il centrodestra risponde compatto che la colpa è di chi c'era prima. Anche Fratelli d'Italia, dopo che, nei giorni scorsi, aveva chiesto giustamente la riapertura del Pronto soccorso di Cairo Montenotte – un'istanza che il Pd sta portando avanti da tempo – per paura di non offendere gli alleati del centrodestra si è affrettato a precisare che la colpa del degrado della sanità ligure sarebbe di Giancarlo Mori (peraltro scomparso l'anno scorso), che ha governato la Regione più di 20 anni fa. Ormai il refrain è sempre lo stesso: se qualcosa va male è colpa di chi c'era prima. Anche se chi comanda adesso si trova al vertice della Regione Liguria da oltre 5 anni" concludono gli esponenti dem regionali.