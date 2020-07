A10, prevista entro la mattina odierna la riapertura del tratto compreso tra l'allacciamento con la A26 e Arenzano direzione Savona

Sull'autostrada A10 Genova-Savona è prevista entro la mattinata la riapertura del tratto compreso tra l'allacciamento con la A26 e Arenzano, in direzione Savona, per consentire il completamento delle attività di ispezione all'interno della galleria Borgonovo, in corso dalla notte.

Chi proviene da Genova ed è diretto verso Savona/Ventimiglia potrà pertanto, tramite la SS1 Aurelia, raggiungere Arenzano dove entrare in A10. Chi entra alle stazioni di Genova Aeroporto e Genova Pra' verrà obbligatoriamente deviato in A26, in direzione Alessandria, senza possibilità di poter procedere verso Arenzano/Savona.

Gli utenti che dalla A26 sono diretti verso Savona/Ventimiglia verranno obbligatoriamente deviati in direzione di Genova dove potranno uscire alla stazione di Pra' e tramite la SS1 Aurelia raggiungere Arenzano dove entrare in A10 in direzione Savona.

Ai mezzi pesanti che da Genova sono diretti verso Savona si consiglia di raggiungere la A21 tramite A26 o A7 e procedere in direzione Torino fino alla A6 dove procedere in direzione Savona.