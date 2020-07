"Forse a qualcuno non interessa questa situazione kafkiana, per cui ora che si può venire al mare, non ci si riesca per le code pazzesche in autostrada!". Si apre così il duro sfogo via Facebook di Enrico Schiappapietra, presidente regionale del Sindacato Italiano Balneari nonchè vicepresidente nazionale.

"Stiamo uccidendo quel turismo di prossimità che da anni è il motore dell'economia della Liguria - conclude Schiappapietra - Ora basta!!"