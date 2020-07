Scomparsa di Ennio Morricone: anche Finale ha un ricordo del Maestro

Il lutto che ha colpito quest'oggi il mondo della musica e del cinema mondiale, con la scomparsa all'età di 91 anni del Maestro Ennio Morricone, ha scosso gli animi e i sentimenti di tutto il globo. Non solo quelli di artisti, attori e colleghi.

Un suo ricordo da parte della comunità finalese era stato portato ai nostri microfoni nel 2016, quando il grande compositore ricevette l'Oscar per la realizzazione della colonna sonora del film di Quentin Tarantino "The Hateful Eight".

Negli anni '80 Morricone venne invitato nella cittadina rivierasca dall'amministrazione comunale e compose anche una piccola melodia per le medie Aycardi di Finale Ligure, che venne personalmente donata da lui alle scuole in occasione della visita.

"Morricone era stato invitato a Finale Ligure dall’assessore al commercio Aldo Zanobbio. Accettò con piacere di venire qui - ricordava l'allora sindaco, Piero Cassullo -. La cosa che mi sorprese di più era che fosse una splendida persona. Gradevole in primis come uomo e poi come musicista”.

Un momento indimenticabile per quei ragazzi che frequentavano al tempo le scuole e che oggi ricorderanno con affetto quegli emozionanti attimi.