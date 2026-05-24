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Attualità | 24 maggio 2026, 19:10

Zuccarello al voto, affluenza alle 19 al 28.27%

Nel 2020 si era attestata alla stessa ora al 42.67%. Urne aperte fino alle 23 e domani, lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15

Zuccarello al voto, affluenza alle 19 al 28.27%

Si è attestata alle 19.00 al 28.27% l'affluenza alle urne a Zuccarello, l'unico comune del savonese al voto in questa tornata di elezioni amministrative.

Nel 2020 invece si era fermata al 42.67%, più di 14 punti percentuali di differenza.

A ricandidarsi alla carica di Sindaco per il terzo mandato consecutivo Claudio Paliotto con la lista "Uniti per Zuccarello. Collaborazione e Sviluppo". Al suo fianco il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici uscente Luca Gardella, insieme a Elisabetta Bellani, Walter Biagiotti, Serena Capponi, Fabrizio Nattero, Gabriele Peluffo e Piero Zangani.

A sfidarlo la lista civica "Insieme per Zuccarello" guidata dal candidato sindaco Gaetano Ferrara affiancato da Bruno Barbieri, Flavio Cinghia, Andrea Scarrone, Michela Imbesi, Giacomo Bruzzone, Alessandro Panizza e Roberto Fontani.

A candidarsi anche Valerio Favi con la lista targata "Forza Nuova" insieme ai candidati alla carica di consiglieri Nicolò Bertone, Angelo Besagno, Salvatore Milone, Antonio Gaudenzio Burattin, Maurizio Settimi, Paola Turtorio, Matteo Uleri.

Le urne saranno aperte oggi, domenica 24 maggio fino alle 23.00 e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7.00 alle 15.00.

Luciano Parodi

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