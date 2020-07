Regionali, il sindaco di Varazze candidato alle elezioni? Toti: "Bozzano è il benvenuto nelle nostre liste" (VIDEO)

"Se il sindaco si vuole candidare è il benvenuto nelle nostre liste, è un primo cittadino con il quale lavoriamo da molto tempo ed è l'espressione civica della città. E' una figura come quelle che devono arricchire la vita regionale del nostro territorio".

E' un vero e proprio endorsement quello del presidente della Regione Giovanni Toti nei confronti del sindaco di Varazze Alessandro Bozzano. In occasione della visita del governatore ligure per la presentazione del progetto di riqualificazione della passeggiata di levante varazzina, un ulteriore segnale di una candidatura che era già nell'aria da diverse settimane.

"E' un sindaco civico, amato dalla sua città, che si è presentato fuori dagli schieramenti tradizionali, capace di dialogare in modo efficace e ampio con tutte le sensibilità del territorio e ha avuto il coraggio di lanciarsi in operazioni come quella della passeggiata che non sono facili" ha continuato Toti.

"Credo con una squadra così si possa fare tanto per il nostro territorio e lo si possa coprire con la logica del fare che ci ha contraddistinto. L'efficacia del nostro lavoro giornaliero passa da una serie di atti e fatti che dà al territorio delle risposte" ha spiegato il primo cittadino varazzino.

"Credo che la lusinga che mi arriva dal presidente e che accolgo con grande favore non tanto per me, ma per completare quella rappresentatività che il nostro territorio deve avere e per dare una forza che in tanti hanno già dato" ha proseguito Bozzano.

Si andrebbe così quindi verso una sua candidatura alle prossime elezioni regionali di settembre e in caso di elezione il sindaco dovrebbe lasciare il comune andando così verso nuove elezioni che sarebbero previste nel maggio del 2021.