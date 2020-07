Covid, in provincia di Savona giornata all'insegna del segno meno: calano positivi, ospedalizzati e sorveglianze attive

Anche nelle ultime ventiquattr'ore è proseguito il calo dei positivi al Covid19 in Liguria. A oggi il totale è di 1.221, ovvero 23 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, il numero nelle ultime 24 ore scende di 2 unità, ovvero 35 pazienti, con una persona ricoverata in terapia intensiva presso l’Asl 1 imperiese, come ieri.

Le persone in isolamento domiciliare oggi sono 243, 7 in meno rispetto a ieri. Il totale dei guariti sale a 7.231, ovvero 27 in più rispetto a ieri. Secondo i dati forniti dalla Regione Liguria il totale dei decessi registrati dall’inizio della pandemia sino ad oggi sono 1.558.

Nelle ultime 24 ore inoltre tornano a registrarsi zero decessi nelle Asl liguri.

Il totale dei test effettuati è 158.901 (+ 1.472). Le persone in sorveglianza attiva sono 430, 18 in meno rispetto allo scorso bollettino.

I positivi divisi per residenza-domicilio:

Imperia - 96 (+3)

Savona - 81 (-11)

Genova – 878 (-15)

La Spezia – 24 (-)

Residenti fuori Regione (Estero) – 49 (+1)

Altri in fase di verifica - 93 (-1)

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 7 (1 in terapia intensiva) +2

Asl 2 - 3 (nessuno in terapia intensiva) -2

San Martino - 2 (nessuno in terapia intensiva) -1

Galliera - 2 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 3 - 15 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 4 – 2 (nessuno in terapia intensiva) -1

Asl 5 - 4 (nessuno in terapia intensiva)

Persone in sorveglianza attiva divise per Asl:

Asl 1 - 29 (-15)

Asl 2 - 76 (-12)

Asl 3 – 171

Asl 4 – 69 (+2)

Asl 5 – 85 (+7)