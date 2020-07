Cairo Montenotte, dal 15 luglio i parcheggi blu tornano a pagamento

I parcheggi pubblici di Cairo Montenotte tornano a pagamento. Il provvedimento sarà in vigore dal prossimo 15 luglio. Come riportato in precedenza dalla nostra redazione, la giunta Lambertini aveva disposto la sospensione della tariffa a causa dell'emergenza Covid-19.

La delibera approvata dispone che vengano esentati dal pagamento del canone di concessione i posti auto del parcheggio sotterraneo di piazza della Vittoria per il periodo compreso tra il 10 marzo e il 14 luglio. Ma non solo. Anche il rimborso del pagamento del canone di concessione dei suddetti stalli nei confronti di chi ha già effettuato il saldo e che sia in regola con le mensilità per le quali il pagamento è dovuto.

La riattivazione è stata decisa a seguito dell’attenuazione della situazione emergenziale e della riapertura di attività e negozi.