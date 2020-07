Ispezioni gallerie liguri, Aspi: "Tutte le attività svolte e in corso rispettano pienamente le prescrizioni del Mit"

"In merito alle notizie di stampa sull’avvio di un’indagine sui cantieri autostradali in corso sulla rete ligure per le ispezioni nelle gallerie, Autostrade per l’Italia - spiega in una nota - assicura la massima collaborazione all’Autorità Giudiziaria per fornire tutte le informazioni che saranno ritenute utili".

"Le modalità, gli standard e le tempistiche di svolgimento delle attività di ispezione nelle gallerie liguri vengono svolte seguendo rigorosamente le prescrizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" concludono da Autostrade.