Savona, ubriaco aggredisce i carabinieri poi si dà alla fuga: arrestato 56enne

Ubriaco, dopo aver urinato su uno scooter, ha pronunciato a gran voce frasi ingiuriose cercando di divellere un cartello segnaletico. E’ un cittadino arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale il bilancio della notte appena trascorsa a Savona in via del Lavotoio.

Erano da poco passate le tre quando i carabinieri della sezione radiomobile sono dovuti intervenire in piena zona “Movida” savonese. Alla vista dei militari, l'uomo, un 56enne savonese, le iniziali A.V., li ha aggrediti verbalmente. Poi nel tentativo di non farsi identificare, ha spintonato un militare dandosi alla fuga per le vie limitrofe, venendo però inseguito, bloccato e arrestato.

Al termine degli adempimenti, l’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di Savona, in attesa di comparire davanti al giudice per il rito “per direttissima”, fissato già per la mattinata odierna.