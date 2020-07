Autostrade: proseguirà per tutto il week end la consegna dei kit di ristoro agli utenti della rete ligure

E’ in corso, e proseguirà per tutto il fine settimana, la consegna agli utenti autostradali di generi di conforto da parte del personale di Autostrade per l’Italia presso le principali aree di servizio situate lungo la rete autostradale ligure.

Nella giornata di ieri sono state consegnati oltre 2 mila kit contenenti acqua, bevande rinfrescanti, snack dolci e salati e un leaflet informativo sulle attività di controllo e manutenzione delle gallerie in corso in Liguria, nel rispetto delle prescrizioni del MIT.

L’iniziativa del personale di Autostrade per l’Italia si svolgerà anche oggi fino alle 16:00 presso le aree di servizio Sant’Ilario sud (A12), Stura Ovest (A26), Giovi Ovest (A7) e San Cristoforo Nord (A10) e domani, dalle 8:00 alle 22:00, in altre 5 aree di servizio posizionate lungo le tratte maggiormente utilizzate per il traffico di rientro dal fine settimana. Nello specifico: Stura Est (A26), Piani D’Invrea Sud (A10), Turchino Est (A26), Campora est (A7), Sant’Ilario nord (A12).

L’iniziativa, attivata come segnale di vicinanza e assistenza all’utenza in questi giorni di particolare disagio sulla rete ligure, vede il coinvolgimento diretto di circa 50 dipendenti della società e la collaborazione del personale di Giove Clear.