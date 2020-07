Albisola, inaugurata l'opera "Pe Sciortî": un mix tra l'uscita dal lockdown e il mare

È stata inaugurata questo pomeriggio sulla passeggiata E. Montale in piazza Chiesa a Albisola Superiore, l'opera “Pe Sciortî” donata dall’artista Paolo Anselmo alla città.

L'opera "Pe Sciortî" ha due significati principali: uno essenzialmente dialettale che vuol dire "per uscire" in ligure e si unisce al ritorno alla normalità post lockdown oltre al rimando direttamente al pesce in ceramica inserito all'interno di una siepe.