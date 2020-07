Nozze di diamante a Vezzi Portio per Giuseppe D'Amato e Libera Veglienzone, da 60 anni insieme mano nella mano

"Un momento di festa e di allegria per festeggiare questa giornata di felicità, certamente con un pensiero particolare da dedicare a una nipote che purtroppo non può essere con loro, Janira, ma che sicuramente è presente nei loro cuori come se fosse presente in questa giornata di festa. Felicitazioni da parte mia, dell'Amministrazione comunale e di tutta la comunità di Vezzi Portio, augurando ancora tanta felicita a Pino e Libera in questo cammino di vita insieme!" conclude infine Barbano.