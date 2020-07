Cluster Covid19 di Savona, il sindaco Caprioglio: "Allertati i Servizi Sociali per il sostegno alle persone in isolamento"

Ha colto la cittadina capoluogo di provincia e un po' tutto il comprensorio come un fulmine a ciel sereno la scoperta di un cluster di Coronavirus legato al ristorante "Best Sushi" di Savona.

Pronta è però arrivata la risposta dalle istituzioni, con Asl ad attivare le procedure di tracciamento e test dei casi sospetti e il Comune di Savona a cominciare a muovere la macchina di supporto all'apparato sanitario.

"Sono in costante contatto con il Direttore dell'ASL 2, dottor Paolo Cavagnaro, per monitorare l'evolversi della situazione - afferma il sindaco Ilaria Caprioglio -. Abbiamo, inoltre, immediatamente allertato gli uffici dei servizi sociali per l'eventuale sostegno alle persone in quarantena e l'ufficio ambiente per la raccolta dei rifiuti speciali".

"Come nei mesi scorsi la collaborazione fra Istituzioni è massima al fine di tutelare la salute delle persone. Colgo l'occasione per ricordare ai Cittadini di continuare a porre in essere tutte le misure indicate dalle disposizioni ministeriali" concluda la prima cittadina.