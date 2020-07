Albenga, via ai tamponi "drive through" per individuare nuovi casi legati al cluster Covid-19 di Savona

E' stata chiusa al traffico piazza Petrarca ad Albenga (antistante la sede della Croce Bianca). Il provvedimento è stato preso per consentire di allestire tutto il necessario per la partenza nel pomeriggio odierno dei "test drive through".

Tamponi legati al cluster di Covid-19 divampato nel sushi bar a Savona. La ditta proprietaria del locale infatti, ha un altro ristorante proprio nella città ingauna.

Gli accertamenti del caso da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Asl 2 avrebbero stabilito che i dipendenti gravitavano da una sede all'altra. Da qui la necessità di ricostruire tutti i contatti e tamponare le persone.