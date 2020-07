Incidente mortale A10, proseguono le operazioni di soccorso e ripristino tra Genova Aeroporto e Pra': traffico fatto defluire

Procedono le operazioni di soccorso nell'incidente avvenuto in corrispondenza del km 5+700 della A10 Genova-Savona e che ha richiesto la temporanea chiusura del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pra' in entrambe le direzioni.



Il traffico rimasto precedentemente bloccato all'interno del tratto chiuso è stato fatto completamente defluire e al momento si registra un km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Genova Pra' verso Genova. Sul posto personale della direzione di tronco di Genova di ASPI per le operazioni di ripristino.