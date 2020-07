Savona, vuota la terapia intensiva al San Paolo, ma il dottor Brunetto lancia un’appello: "Alta l’attenzione, il virus non se n’è andato"

“Ci piacerebbe tanto che quest’area rimanesse vuota, non perché non ci piace lavorare o non se ne abbia voglia, ma perché vorrà dire che non avremo generato nel nostro territorio un numero elevato di polmoniti Covid correlate, che si saranno complicate e necessiteranno di terapia intensiva. Evitate gli assembramenti, siate muniti della mascherina chirurgica e sanificate le mani”.

Il primario del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Paolo di Savona il dottor Brunello Brunetto direttamente all’interno del suo reparto ha ricordato la situazione di quattro mesi fa e di quando aveva girato un filmato per illustrare come fosse la situazione in quei momenti relativamente ai pazienti ricoverati in terapia intensiva infetti da polmonite Covid.

“Chi aveva visto il video potrà ricordare che avevamo 7 pazienti intubati, ventilati meccanicamente e più o meno correlati di dialisi, di sostegno emodinamico e quant’altro. Successivamente abbiamo dovuto allargare la capienza di posti letto di terapia intensiva fino a 14 occupando un’altra area della nostra terapia intensiva. In questo momento come potrete vedere questi letti che sono attualmente destinati ai pazienti Covid positivi sono vuoti. Quindi l’area è disabitata” ha spiegato il dottore.

“Per arrivare a tutto ciò c’è stato un lavoro di tutte le persone che si sono prodigate in questa area e che mi piace ringraziare” prosegue il dottor Brunetto che ha presentato l’oss Teresa, l’infermiere Alessandro, Simona del coordinamento infermieristico e dei medici Sara oltre all’infermiere di collegamento Alberto” prosegue nel suo appello il primario Brunello Brunetto.