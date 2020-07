Due nuovi autovelox sulla A6 "La Verdemare" tra i caselli di Savona e Altare

Prosegue la campagna di sicurezza nella viabilità autostradale messa in atto dalla Polizia Stradale in questa estate 2020.

L’autovelox che vedete in questa foto è stato posizionato sulla A6 Savona-Torino “La Verdemare” subito dopo il viadotto Madonna del Monte, tra i caselli di Savona e Altare.

Il tratto interessato, lo ricordiamo, era crollato alla fine di novembre del 2019 a causa del maltempo (fortunatamente senza vittime) ed è stato pienamente ripristinato da marzo di quest’anno.

L’impianto di rilevamento della velocità sembrerebbe già posizionato in direzione Torino ma non ancora attivato per diventare operativo 24 ore su 24. A pochi chilometri di distanza, sullo stesso tratto autostradale ma in direzione Savona, se ne può osservare un altro che, alla data di stamattina, 22 luglio, risultava ancora sigillato all’interno dei propri imballaggi in attesa di essere attivato.