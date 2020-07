Cliente positivo al Covid-19, accertamenti per il Rifugio Pratorotondo di Varazze

Terzo locale in provincia di Savona a sospendere le attività in attesa di un monitoraggio della situazione inerente il Covid-19.

Dopo il "Best Sushi" di Savona e il "Fronte del Porto", nella darsena del capoluogo, è la volta del rifiugio Pratorotondo, nella parte di parco del Beigua ancora inerente al comune di Varazze.

Scrivono in una nota su Facebook i gestori Michela e Gabriele: "Purtroppo, di nostra iniziativa, con enorme sacrificio, dobbiamo preventivamente tenere chiuso da oggi per qualche giorno, perché ci ha appena telefonato una persona dicendoci di aver effettuato il tampone, risultando positivo, dopo aver mangiato al ristorante di Savona in cui è iniziato il focolaio, e nel frattempo è venuta a pranzo da noi.

Vi rassicuriamo che non ha avuto contatti con altri clienti in quanto sono stati gli unici ad aver chiesto di pranzare nel locale interno, senza altre persone presenti.

Ovviamente lo abbiamo comunicato subito all’Asl e faremo tutti gli accertamenti del caso per potervi riaccogliere presto con la stessa attenzione e sensibilità che abbiamo sempre avuto e che speriamo abbiate notato in questi mesi difficili per tutti.

Vi terremo aggiornati

Grazie per la comprensione".