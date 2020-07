Finale, prosegue l'adeguamento della viabilità per lasciar spazio ai dehors: chiusa via Santuario

Prosegue l'opera di adeguamento della viabilità urbana a Finale Ligure per permettere alle attività commerciali di ampliare i propri dehors e affrontare, con il numero di coperti "pre-Covid", la parte centrale della stagione estiva.

Con un'ordinanza sindacale da oggi sarà così chiusa al transito veicolare, nel tratto interessato tra gli esercizi coinvolti, via Santuario a Finalpia. La prima di una serie di chiusure che interesseranno la principale arteria del rione, che in autunno dovrebbe veder partire i lavori per il definitivo restyling.

Sarà possibile transitare in direzione Varigotti da via Drione deviando su piazza Fascie e via IV Novembre fino al ponte San Benedetto. Per chi invece da Calvisio e Varigotti si dovesse dirigere verso levante l'alternativa sarà più complessa, seguendo via Calvisio, ponte Boncardo e via Molinetti per deviare poi su vicolo Castelli (all'ingresso di via Molinetti).

Intanto nei prossimi giorni, in attesa dell'ultimazione dei lavori nella loro parte elettronica, verrà attivata la sbarra all'ingresso di via Drione per limitare gli accessi alla zona pedonale di Pia.