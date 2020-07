Stella, Bernardini replica a Cheli: "Non hai mai preso posizioni e non hai mai mostrato impegno"

Valentino Bernardini, capogruppo di maggioranza del Comune di Stella, replica così al consigliere comunale Sergio Cheli dopo il suo annuncio di ieri, nel quale rendeva nota la sua volontà di fuoriuscire dallo schieramento di maggioranza: "Ho appreso con stupore la tua fuoriuscita dal nostro gruppo politico "Per Stella"; sono soprattutto perplesso dalle motivazioni che hai edotto: "mancato coinvolgimento in quella che è l'attività della maggioranza". Dall'inizio del mandato abbiamo cercato (ed ho cercato in qualità di Capogruppo) sempre di coinvolgerti nella difficile arte dell'amministrare la cosa pubblica, anche quando ti era stato affidato specifico incarico per la costituzione della Consulta dei Giovani a cui era stata concessa apposita sede, non hai mai dato seguito, ed ogni volta da parte tua venivano posti problemi lavorativi, personali ecc, che non permettevano la tua partecipazione ai nostri incontri e alla vita amministrativa di questo Comune.

Siccome considero l'amministrazione un impegno sociale, votato allo spirito di servizio, e proprio per il rispetto nei confronti di chi ci ha votati, sono sempre stato mosso da un principio di responsabilità e affidabilità, non ho condiviso il tuo agire. Soprattutto non ricordo nel merito situazioni che ci hanno visti contrapposti. A dire il vero non ricordo proprio tue posizioni di merito, per cui tu abbia mostrato un particolare impegno".