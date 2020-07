No alla Milano-Sanremo nel savonese: Albisola Superiore si candida per il Giro d'Italia

Il diniego di gran parte dei sindaci al passaggio della Milano-Sanremo nei Comuni del savonese è stato l'argomento discusso nel corso della diretta di Savonanews e SvSport andata in onda nel pomeriggio odierno.

Il caos della viabilità legato alla difficile situazione che si è venuta a creare sulle autostrade e sull’Aurelia, la sosta “selvaggia” e non, motivi di sicurezza e un sabato nel pieno dell'estate con l'invasione dei turisti: sono queste le criticità messe sul tavolo dagli amministratori nel corso della riunione in videoconferenza con la Prefettura che hanno portato al niet definitivo contro la Classicissima.

Non tutti i primi cittadini del territorio avevano detto no: tra questi Garbarini che proprio durante la nostra diretta ha colto l'occasione per lanciare la candidatura di Albisola Superiore ad ospitare una tappa del prossime edizioni del Giro d'Italia.